Tagli alle accise sui carburanti, nuova proroga. Resteranno in vigore fino al 18 novembre

Le misure d’emergenza adottate dal Governo per far fronte all’aumento dei costi dei carburanti che continua ad avere ricadute pesantissime su chi con i mezzi di trasporto lavora non possono fermarsi. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, prorogando fino al 18 novembre i provvedimenti già adottati che prevedono la riduzione delle aliquote delle accise su benzina, gasolio e gas di petrolio liquefatti impiegati come carburanti, l’esenzione dall’accisa per il gas naturale per autotrazione e la la riduzione dell’aliquota Iva (fissata al 5 per cento) per le forniture di gas naturale sempre impiegato in autotrazione.