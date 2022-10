Prologis e Fercam, un ambiente di lavoro più piacevole non fa piacere solo ai dipendenti…

Mettere i propri dipendenti in condizioni di poter trascorrere le pause dal lavoro nel modo più piacevole e rilassante possibile è una caratteristica delle migliori aziende, spesso attente anche a “costruire” ambienti accoglienti e, allo stesso tempo, sostenibili. Obiettivi che si sono fissati, raggiungendoli, i responsabili di Prologis, leader mondiale nel settore immobiliare logistico, e di Fercam Echo Labs, impresa sociale senza scopo di lucro del gruppo costituita nel 2021 da Fercam, primario operatore italiano nei trasporti e nella logistica, realizzando il nuovo Prologis Park di Romentino, in provincia di Novara. Due aziende che hanno condiviso “l’obiettivo di sviluppare progetti di compensazione sociale e ambientale, per neutralizzare gli impatti conseguenti all’esercizio delle attività aziendali e di rendere i parchi logistici più gradevoli, per promuovere occasioni di socializzazione, grazie ad ambienti più fruibili per le persone” come si legge in un comunicato diffuso in occasione dell’inaugurazione ufficiale del nuovo Prologis Park, ma anche per trasformare in realtà parole come economia circolare, solidarietà sociale, inclusione. Iniziando dagli arredi ecosostenibili che i responsabili di Fercam Echo Labs hanno realizzati con materiali di riuso proveniente dalla filiera logistica su progetto di architetti e designer coinvolti nell’iniziativa: legno di recupero da pallet a perdere, accuratamente smontati, schiodati e puliti e altri materiali di imballaggio ritirati presso clienti finali alla consegna. E proseguendo poi coinvolgendo nella lavorazione rifugiati politici che hanno ricevuto una formazione in eco-design nel contesto del progetto. Dimostrando come un solo progetto possa portare a trovare più soluzioni innovative ed efficaci per l’ambiente, l’economia e la collettività, unendo al recupero sistematico del materiale dismesso la creazione di oggetti di eco-design, l’integrazione e l’ inclusione di categorie fragili attraverso l’offerta di tirocini e di opportunità lavorative riqualificando gli ambienti di lavoro per migliorare il benessere del personale e favorire la socialità. Info: www.echolabs.fercam.com