Ibe di Rimini, dedicato ai milioni d’italiani che ogni giorno devono organizzare uno spostamento

Milioni di persone che ogni giorno si muovono per diverse ragioni, dal lavoro al turismo: sono loro i “protagonisti” principali della decima edizione di Ibe, Intermobility and Bus Expo, l’appuntamento biennale di IEG Italian Exhibition Group in programma da mercoledì 12 a venerdì 14 ottobre alla Fiera di Rimini. Un evento che vuole accendere i riflettori proprio sul presente e soprattutto sul futuro dell’intermobilità e sui cambiamenti che la mobilità collettiva dovrà affrontare, passando dall’urban mobility ai viaggi a lunga percorrenza; dai piccoli mezzi di trasporto collettivo turistici e dal trasporto pubblico locale al noleggio con conducente al bus sharing e a ferro-metro tranvie leggere. Il tutto con un grande obiettivo principale: una mobilità collettiva sempre più integrata e interconnessa con i sistemi di trasporto innovativi capaci di dialogare tra loro con l’obiettivo di semplificare gli spostamenti e la vita di milioni di persone che ogni giorno sono chiamate, per diversi motivi a compiere spostamenti, dai più brevi ai più lunghi e impegnativi. Per saperne di più clicca qui.