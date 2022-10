Il trasporto viaggia sempre più in digitale, Alis e LoJack sono pronte ad aprirgli nuove strade

Il futuro della mobilità e del trasporto in Italia viaggerà sempre più sulle strade del digitale. Ne sono perfettamente consapevoli i responsabili di Alis, Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, che hanno salutato con particolare piacere l’ingresso nel proprio consiglio di LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp leader nelle soluzioni telematiche pronta a supportare l’associazione guidata dal presidente Guido Grimaldi, proprio nel “percorso” verso la transizione digitale della logistica e dei trasporti del nostro Paese. “Utilizzare le nuove tecnologie per accrescere i livelli di innovazione e digitalizzazione dell’intera catena logistica e della società in cui viviamo e lavoriamo, così come per rendere più sicuri, rapidi, efficienti e trasparenti i servizi offerti è un grande obiettivo che condividiamo pienamente con LoJack Italia”, ha dichiarato Guido Grimaldi, dando il benvenuto ai rappresentanti di LoJack con i quali si è detto certo di poter avviare un “cammino congiunto che ci permetterà di contribuire sempre più alla transizione digitale del nostro settore, ma anche alla semplificazione ed ottimizzazione dei processi”. “LoJack è già oggi al fianco di partner che spediscono merci a livello internazionale, fornendo informazioni che rafforzano l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza delle loro operazioni a vantaggio di tutti gli stakeholders coinvolti nella supply chain. L’esigenza di una visibilità del carico in tempo reale non è mai stata così forte come nella complessa supply chain globale di oggi: produttori, operatori logistici, consumatori ed enti certificatori vogliono essere certi che le loro spedizioni in transito rispettino i severi requisiti di sicurezza e conformità alle normative e che arrivino rapidamente e come previsto” ha commentato invece Maurizio Iperti, presidente di LoJack Emea, altrettanto certo che “ l’ingresso in Alis contentirà di rafforzare ulteriormente il supporto fornito da LoJack alle aziende dell’intera filiera della logistica e del trasporto intermodale facendo leva sulla loro transizione digitale ed ecologica”. Un nuovo, importantissimo, gioco di squadra pronto a partire dunque con “al volante” due realtà pronte a mettere in campo il proprio “carico di competenze: da una parte Alis, associazione che riunisce compagnie armatoriali, società di autotrasporto, imprese ferroviarie, terminalisti, spedizionieri, aziende fornitrici di servizi di trasporto e logistica, interporti, ITS e, come soci onorari e partners istituzionali, porti, aeroporti, Scuole superiori, Università e centri di ricerca. e che oggi conta circa 2.000 realtà ed aziende associate, per un totale di oltre 220mila lavoratori, un parco veicolare di oltre 190mila mezzi, più di 142mila collegamenti marittimi annuali, più di 165 linee di autostrade del mare, 205mila collegamenti ferroviari annuali, oltre 190 linee ferroviarie e 52 miliardi di euro di fatturato aggregato; dall’altra un autentico pioniere della telematica che guida la trasformazione in un’economia globale connessa. considerato che LoJack, Gruppo CalAmp con oltre 40 anni di esperienza nel recupero dei veicoli rubati, si è specializzata nell’offerta di soluzioni telematiche e servizi innovativi applicati al settore automotive per offrire soluzioni end-to-end e modulabili sulle esigenze di case automobilistiche, concessionari, flotte, noleggiatori, assicurazioni e driver. Un gruppo che oggi può contare su 700mila clienti in Europa ai quali offre le migliori soluzioni create dalla tecnologia.