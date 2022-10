La leggenda della Fiat 500 ora corre anche sull’acqua grazie a una barca “sosia”

Roberto Giolito e Lapo Elkann, ovvero il designer della “nuova” Fiat 500 e l’imprenditore a capo di Garage Italia Customs che ha fatto sì che quel progetto si trasformasse in realtà: se centinaia di migliaia di automobilisti hanno potuto coronare il sogno di mettersi al volante di quella che è, con ogni probabilità, la regina delle utilitarie di sempre, il merito è sicuramente loro. A un’altra coppia, formata questa volta da un giurista e un meccatronico, moderna “fusione” in un’unica professione di quelle di meccanico ed elettrauto, va invece il merito di aver trasformato in realtà il sogno di chi quel gioiello a quattroruote avrebbe voluto vederlo viaggiare sull’acqua. Già, perché Antonio Galasso e Carmine Somma, coetanei di 24 anni, sono riusciti nell’impresa di “unire un’icona italiana al fascino nautico”, come hanno ripetuto fino quasi a perdere la voce al vero e proprio mare di visitatori del Salone nautico di Genova 2022 che si sono accalcati davanti al loro stand, irresistibilmente attratti dal progetto 500 Offshore. “Un progetto 100 per cento italiano, con il cuore napoletano, nato per affasciare il mondo. Un modello in stile classico pulito con tratti che si ispirano alla Fiat 500 icona Italiana di stile”, hanno spiegato ai potenziali acquirenti e ai semplici curiosi i due ideatori invitandoli a soffermarsi sulla capacità della loro opera di “combinare con successo lusso, efficienza, stile e comfort”, con “le linee curve naturali e l’assenza di linee rette capaci di offrire un movimento dinamico e un carattere unico al design, unendo la bellezza della nautica al comfort della guida su strada”. E, ancora, ad ammirare “il design unito al colore perlato capace di conferire sfumature diverse al contatto col sole, il parabrezza incastonato in una cornice inox che dona eleganza e robustezza, i fari anteriori e posteriori che creano un gioco di luci oltre che un illuminazione notturna strabiliante, le bitte unite alle plancette che completano le linee dell’imbarcazione”. Dettagli raccontati con la passione di chi un progetto l’ha a lungo sognato prima ancora di trasferirlo sulla carta e poi in officina, per dargli forma, curando ogni dettaglio nei minimi particolari: dagli interni in Sky ai sedili in acciaio Inox Waterjet, dal volante agli altoparlanti e agli interruttori, dal corrimano alla pavimentazione in teak capaci di creano un abbinamento cromatico perfetto, fino alle due Chaise-longue completamente artigianali, con “tutto appositamente progettato e realizzato a mano con attenzione ai dettagli, come quelli, curatissimi, del cruscotto ce degli indicatori di bordo”.. Un gioiello a metà strada fra l’auto e l’imbarcazione che alla “dotazione di serie” (comprensiva di pompa di sentina, luci a Led anteriori e posteriori e fendinebbia, manetta in Pelle Sky, sediolini con base in acciaio Inox, pancetta, Chaise-longue, parabrezza), propone come optional a scelta doccetta Inox, lettore multimediale, schermo Simrad, casse marine, cruscotto cubinato, sediolini con dettagli Waterjet, doppia plancetta con scaletta, parabrezza schermato, vernice perlata o metallizzata. E al quale i due giovani imprenditori napoletani hanno dedicato un video (clicca qui per vederlo) che rende ancora più difficile resistere alla tentazione di mettersi al timone. O, se si preferisce, al volante….