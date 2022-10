Biglietto prenotato on line ma non puoi partire? Con Trenord cambi data fino a tre volte

Capita spesso di dover spostare un viaggio previsto per il quale si è già acquistato un biglietto. Una situazione che i responsabili di Trenord conoscono e comprendono evidentemente molto bene al punto da prevedere per i propri clienti la possibilità di modificare la data di utilizzo scelta al momento dell’acquisto effettuato online addirittura tre volte. Grazie a una nuova funzione disponibile su App Trenord e sui siti trenord.it e malpensaexpress.it, chi ha acquistato sui canali online di Trenord un biglietto corsa semplice ferroviario, integrato Ivol (Io viaggio ovunque in Lombardia) o Malpensa Express potrà cambiare la data fino a un massimo di tre volte effettuando la modifica entro la mezzanotte del giorno precedente il viaggio. Il “percorso” per “spostare” il viaggio prenotato è semplicissimo: basta andare sulla App di Trenord nella sezione “biglietti” della propria area personale, cliccare su “visualizza o modifica” e successivamente su “cambia data e ora”. Pochi click sono sufficienti per riprogrammare lo spostamento che si è impossibilitati a fare nella prima data prevista confermando i dati della nuova prenotazione.