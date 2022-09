Green Logistics Expo 2022, c’è anche un simulatore che insegna la guida ecosostenibile

“Il fattore umano, il veicolo e la strada, le tre componenti chiave per una mobilità sicura e sostenibile” e “Intermodalità terrestre, magazzini e imballaggi green: le sfide della logistica sostenibile”. Sono questi i titoli dei due convegni in programma giovedì 6 e venerdì 7 ottobre al “Green Logistics Expo 2022”, il Salone internazionale della logistica sostenibile ospitato alla Fiera di Padova, che avranno per protagonista Anita, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese di autotrasporto merci e logistica che operano in Italia ed Europa. Due appuntamenti ,in programma il primo alle 15 e il secondo alle 10, nella Green Logistics Arena, Padiglione 8, stand 104 della Fiera, voluti per “offrire spunti e visioni per lo sviluppo di una logistica sicura e sostenibile”, come hanno affermato i responsabili di Anita che a Padova metterà a disposizione dei visitatori un simulatore di guida ASC per apprendere le tecniche di guida ecosostenibile. Protagonisti dell’evento “Il fattore umano, il veicolo e la strada: le tre componenti chiave per una mobilità sicura e sostenibile”, saranno Enrico Finocchi, presidente del Comitato centrale dell’Albo autotrasportatori, Rosanna Ferranti, primo dirigente della Polizia di Stato e direttore della seconda divisione del servizio Polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza, Pasquale D’Anzi, direttore della direzione generale per la Motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione e Massimo Artusi, vicepresidente di Federauto con delega al settore truck e veicoli commercial, mentre al tavolo dei relatori del workshop “Intermodalità terrestre, magazzini e imballaggi green: le sfide della logistica sostenibile” siederanno, oltre al presidente di Anita Thomas Baumgartner, Riccardo Manzini, professore ordinario di Logistica all’Università di Bologna Alma Mater Studiorum e direttore del Food supply chain center, Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Mercitalia logistics e Matteo Magnani, manager di Sorgenia. “Un evento come il Green Logistics Expo di Padova rappresenta un importante momento di confronto per il settore”, ha dichiarato il presidente di Anita, Thomas Baumgartner, “Il dialogo tra imprese, associazioni del settore e istituzioni, in un contesto altamente stimolante come quello pensato per l’occasione, è fondamentale per favorire la transizione ecologica in Italia e rendere più sicure le nostre strade”.