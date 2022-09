Fuels Mobility, la Fiera di Bologna mostra come diventeranno le aree di servizio di domani

Un pieno di futuro: potrebbe essere uno slogan per presentare Fuels Mobility, la più importante fiera organizzata in Italia con protagoniste le stazioni di servizio e, soprattutto, a loro trasformazione da distributori di benzina a retailer multienergia e multiservizi. Un vero e proprio viaggio alla scoperta delle stazioni di servizio che verranno, pronto a partire da Bologna dal 12 al 14 ottobre 2022 presentando le novità di aziende italiane e internazionali in materia di “rifornimento”, progettando quelle che saranno le aree di servizio dei prossimi anni, decenni. Un appuntamento dal quale migliaia di operatori del settore si attendono nuove indicazioni per farsi trovare pronti a raccogliere la sfida dei nuovi vettori energetici, della loro integrazione nella rete di distribuzione, delle esigenze legate alla transizione ecologica, senza dimenticare il ruolo della digitalizzazione dei pagamenti e della sicurezza nella distribuzione carburanti. Tutti temi al centro della manifestazione che si svolgerà in contemporanea con altre cinque manifestazioni gestite da BolognaFiere Water&Energy – BFWE., formata da BolognaFiere, uno dei principali player italiani del mercato fieristico, e da Mirumir, società che da oltre venti anni,promuove e organizza iniziative espositive e convegnistiche sui temi dell’energia e dell’innovazione tecnologica.