Alessandra Gallone: “Montagne di carbone bruciato dietro la falsa svolta ecologica”

“C’è una piramide di progetti da realizzare per consentire all’Italia di ripartire, di essere competitiva sui mercati internazionali, e in cima a questa piramide c’è una pietra senza la quale si rischia di ritrovarci in un nuovo medioevo: una pietra miliare rappresentata dalla realizzazione di una nuova e moderna rete di infrastrutture. Nuovi cantieri che connettano strade, ferrovie, porti e che a differenza di quanto qualcuno vorrebbe far credere non viaggiano in direzione opposta alla sostenibilità ambientale ma, in realtà, la sostengono. Perché la tutela dell’ambiente passa attraverso lo sviluppo sostenibile che significa proprio modernizzazione delle infrastrutture e non dalla loro paralisi, perché tagliare l’inquinamento significa impedire che milioni di mezzi stiano fermi in cosa a bruciare carburante. Perché la transizione ecologica non si fa con i divieti ideologici che servono solo a raggiungere un obiettivo: uccidere il Paese”. Alessandra Gallone, senatrice e responsabile nazionale di Forza Italia sui temi ambientali, ospite di un incontro elettorale organizzato dalla Fai (Federazione autotrasportatori italiani) di Bergamo per fare una radiografia della mobilità attuale e di quella che potrebbe essere disegnata dal nuovo Governo uscito dalle urne dopo il 25 settembre, non ha cercato “strade secondarie” per arrivare al punto e rispondere alla domanda, rivolta dal mondo dell’autotrasporto ma non solo, di avere collegamenti migliori, più rapidi, più sicuri: ha imboccato la strada principale “che passa obbligatoriamente attraverso la progettazione e l’apertura di cantieri, attraverso la realizzazione di opere che il Paese attende ormai da troppo tempo” ha affermato, condannando senza attenuanti soluzioni facili quanto false “come quella del tutto elettrico, alimentato con montagne di batterie al litio costruite dai cinesi bruciando montagne di carbone. Il voto del 25 settembre, ha concluso Alessandra Gallone, è fondamentale per guidare l’Italia ad avere uno Stato che sappia mettersi al fianco di chi sa fare per aiutarlo a fare, che sappia ascoltare e capire i problemi di chi lavora e combattere due nemici mortali come l’ideologia e la burocrazia, capace di fermare opere per 35 miliardi di euro solo perché per ottenere un’autorizzazione, un pezzo di carta, bisogna attendere cinque anni.. Da responsabile del settore ambiente di Forza Italia so quanto sia importante la transizione ecologica, ma so anche, altrettanto chiaramente, che va raggiunta senza uccidere l’economia. E so che per farlo servono persone che sappiano cosa significa fare e non solo ripetere facili slogan irrealizzabili”.