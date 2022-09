Cadillac, Chevrolet, Corvette: la Fiera del vintage di Forlì è un viaggio nel sogno americano

Tre Cadillac (una Eldorado Convertible del 1974 e due Coupè Deville del 1956 e del 1960); una Chevrolet Camaro Z28 del 1979; una Chrysler New York Kustom Topchop del 1947; due Corvette (C1 Convertible del 1961 e Corvette Convertible 1954); sei Ford (Mustang 1965, Ranchero 1957, Rat Road Pick Up 1939, Coupè Hot Rod 1932, Roadster pick Up Hot Rod 1932, Mustang Fastblack 1965); una Mercury Coupè Kustom Topchop del 1949 e una Pontiac Trans Am del 1979: sono queste le “stelle a quattro ruote” che sfileranno in passerella da venerdì 21 a domenica 23 ottobre alla Fiera Vintage di Forlì, evento dedicato “alla moda che vive due volte” organizzato da Romagna Fiere. Stelle a strisce, per la precisione, vista la produzione “made in Usa”, pronte a far viaggiare i visitatori attraverso il “sogno americano”, ammirando auto che per milioni di automobilisti hanno rappresentato un simbolo di libertà, di stile e personalità, che hanno fatto la storia del costume americano, affascinando in tutto il mondo intere generazioni dal dopoguerra a oggi. “Un percorso che traccia l’evoluzione stilistica e tecnologica, dagli anni ‘50 alla fine degli anni ’80, di “marchi” che letteratura e cinema hanno reso immortali”, come sottolineano gli organizzatori dell’evento capace di far viaggiare davvero i visitatori nel tempo, immersi nell’atmosfera di decenni fa, e con “guide” pronte a svelare ogni segreto: come Riccardo La Corte, imprenditore forlivese. fondatore del marchio America Graffiti e oggi , lasciato il mondo dei burger, “al volante” del Big Boss Garage editoriale; o i responsabili di Romagna Boys Crew, associazione nata lo scopo di promuovere e aggregare gli appassionati di vetture made in Usa. Pronti a far salire su autentiche macchine del tempo i visitatori di “4 ruote a stelle e strisce (una delle 12 aree tematiche all’interno della 32a edizione di “Vintage! La moda che vive due volte”, fine settimana ideato “per perdersi tra abbigliamento, accessori, bellezza, gusto, grandi firme della moda, stile di vita e musica; tutto rigorosamente “d’annata” che resterà aperta al pubblico venerdì dalle 14 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 20 con ingresso gratuito fino ai 12 anni.