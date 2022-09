Sciopero di 24 ore negli aeroporti: disagi per chi vola ma anche per chi spedisce merci

Uno sciopero nazionale di 24 ore dei dipendenti aeroportuali, con inizio alle 10 di lunedì 12 settembre 2022, è stato indetto da quattro sigle sindacali di base (Flai, Cub Trasporti, Usb e Adl) nell’ambito di una vertenza per un aumento delle retribuzioni, ma anche per aumentare l’organico definito dai responsabili dei sindacati “sotto pressione”.La nuova protesta, dopo quella del 17 luglio con l’astensione dal lavoro per quattro ore, vuole riaccendere i riflettori “sui problemi legati al dumping salariale, soprattutto nei settori e cooperative aeroportuali”, come si denuncia in una nota, “ sulla qualità della vita e sui turni di lavoro in un contesto di spinta al massimo sfruttamento esigibile, come nel caso delle Ftl o dei regolamenti aeroportuali e contratti in sviluppo al ribasso con la polifunzionalità, sulla salute e sulla sicurezza”. Lo sciopero coinvolgerà anche i lavoratori che muovono a terra le merci aeree, a cominciare di quelli della cargocity di Malpensa.