Autista dell’anno, Anita svela come diventarlo. E come dare un futuro a questo mestiere

Come si diventa autista dell’anno? E chi sarà il vincitore della prima edizione del concorso ideato e organizzato da Anita , l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese di autotrasporto merci e logistica che operano in Italia ed Europa, proprio per scoprire i “campioni del volante” sui mezzi pesanti? Per conoscere la risposta basta attendere il 16 settembre quando a Santa Teresa Gallura avverrà la premiazione, affidata al presidente dell’associazione, Thomas Baumgartner. Una premiazione che concluderà l’assemblea nazionale di Anita con al centro temi caldissimi con i quali migliaia di autotrasportatori, campioni del volante e non, sono ormai da troppo tempo chiamati a fare conti che non tornano più: dai forti rincari energetici che le imprese di autotrasporto merci e logistica si sono trovate ad affrontare negli ultimi mesi all’accelerazione dei processi di decarbonizzazione richiesta dall’Unione europea che hanno evidenziato, come si legge in un comunicato diffuso dall’associazione, “l’esigenza di operare in un contesto di stretta collaborazione tra soggetti economici e istituzioni al fine di garantire un efficiente funzionamento della filiera e dell’intera comunità nazionale in ottica sostenibile”. Ed è proprio per fornire “il proprio contributo a una comunità che prende forma sulla base di specifici fabbisogni ed esigenze energetiche di cui occorre necessariamente tener conto per rendere la transizione ambientale economicamente sostenibile e socialmente accettabile”, come sottolineano sempre i responsabili dell’associazione di Confindustria, che è stata organizzata una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali italiane ed europee: come Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili; la sua viceministra Teresa Bellanova,;Mauro Bonaretti, capo del dipartimento per i trasporti e la navigazione dello stesso ministero; Mauro Mallone, direttore generale per l’area incentivi per l’energia del Mmnistero della Transizione ecologica;Walter Goetz, Ccpo di gabinetto della commissaria europea per i trasporti Adina Vălean. E, ancora, sono stati chiamati a offrire un proprio contributo Massimo Deandreis, direttore generale del Centro studi Srm collegato a Intesa Sanpaolo, e i protagonisti del dibattito su “Veicoli e vettori energetici per decarbonizzare i trasporti”: Gianmarco Giorda, direttore generale di Anfia , l’associazione nazionale filiera industria automobilistica ;Paolo Starace, presidente della sezione veicoli industriali di Unrare, Hannelore Rocchio, di Eni, Simone Benassi, di Enel X Italia, Roberto Valzasina, di Air Liquide d Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità futura. L’appuntamento è al Resort Valle dell’Erica a Santa Teresa Gallura.