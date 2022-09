Rimborsi all’autotrasporto, finalmente si accende il semaforo verde per presentare le domande

Si accenderà finalmente lunedì 12 settembre sulla la piattaforma web predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it il semaforo verde per le imprese di autotrasporto che da da mesi sono in attesa di poter richiedere il contributo straordinario, pari al credito d’imposta del 28 per cento, messo a disposizione dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per limitare i pesantissimi danni economici subiti dal settore in seguito agli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti. I responsabili delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi potranno chiedere il contributo in relazione al consumo di gasolio riferito al primo trimestre dell’anno 2022 presentando domanda attraverso la piattaforma che acquisisce i dati secondo un preciso modello e che resterà attiva per 30 giorni a partire dalla data di apertura. La piattaforma è costituita da due aree distinte: la prima, per la gestione, dove fare l’inserimento o l’eliminazione e la seconda per verificare l’”avanzamento dei lavori” e, dunque, se la pratica è stata accolta.