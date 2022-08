Aree di sosta sicure per i camionisti, dopo decenni d’attesa finalmente qualcosa si muove

Si chiameranno Sstpa, sigla che sta per “Safe and secure truck parking areas”, ovvero aree di parcheggio per camion sicure e protette ,secondo gli standard europei EU-Parking e il “viaggio per la loro realizzazione” prenderà il via entro fine anno con la pubblicazione del bando nazionale che definirà i requisiti di partecipazione e le procedure amministrative. Un primo passo (compiuto con la firma della convenzione firmata dal Comitato centrale albo autotrasportatori e Sogesid, società di ingegneria e di assistenza tecnica che fa capo al ministero della Transizione ecologica e di quello delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (e che con i suoi professionisti collabora alla pianificazione e realizzazione di interventi per nuove infrastrutture in diversi ambiti) verso la realizzazione di nuove infrastrutture invocate da decenni dal mondo dell’autotrasporto, destinate a tutelare l’incolumità dei camionisti, consentire il riposo e scongiurare furti del carico. “Un nuovo tassello per mettere a sistema tutti gli interventi che aumentano la sicurezza dei trasporti e dei lavoratori del settore, migliorando la competitività delle imprese”, ha commentato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, mentre il presidente del Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori Enrico Finocchi, ha assicurato che è tutto è finalmente pronto per “avviare le procedure per la costruzione di aree di sosta che rispondano agli standard definiti dall’Unione europea e che si andranno ad aggiungere a quelle già realizzate, o in via di definizione, con il progetto europeo Pass4core, per estendere così su buona parte del territorio nazionale la presenza di aree di sosta sicure e protette”.