Pedaggio supplementare al Brennero e obbligo di prenotazione per tutti i veicoli industriali?

E’ “ripartita”, e a tutta velocità, la richiesta di istituire un “pedaggio di corridoio”, ovvero un pedaggio supplementare per i veicoli che transitano sull’asse del Brennero in Alto Adige, Tirolo austriaco e Baviera . A chiederlo sono stati i rappresentanti della Provincia Autonoma di Bolzano per l’Italia, del Governo del Tirolo austriaco per l’Austria e del ministero per l’Europa della Baviera per la Germania che dopo un primo annuncio nelle settimane scorse hanno presentato ora una richiesta formale inviando una lettera alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Una lettera nella quale i firmatari affermano che l’asse del Brennero è “un collo di bottiglia del Corridoio comunitario ScanMed” e che “non si può aspettare la nuova ferrovia del Brennero per aumentare il costo dell’autotrasporto. Ma non basta: secondo gli esponenti del Titolo austriaco va istituito anche un sistema di prenotazione per tutti i veicoli industriali che vogliono viaggiare su questo asse.