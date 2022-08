Decolla da Bergamo il collegamento diretto che guiderà gli arabi alla scoperta della Lombardia

Decollerà il prossimo 7 dicembre il primo volo diretto tra l’aeroporto “bergamasco-milanese” Caravaggio di Orio Al Serio e quello internazionale di Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, distante meno di mezz’ora d’auto da Dubai. Un nuovo collegamento, proposto da Air Arabia, compagnia low cost del Medio Oriente e del Nord Africa, che vedrà quattro frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica) e che oltre a rappresentare una “porta di accesso “a Dubai, consentirà di proseguire da Sharjah verso le oltre 60 destinazioni in Africa, Asia e Medio Oriente servite da Air Arabia viaggiando a bordo di una flotta composta da Airbus A320 e A321 neo-LR di ultima generazione. Lo scalo bergamasco rappresenta “ l’ultima aggiunta all’ ampia rete di collegamenti da Sharjah, offrendo così ai nostri clienti negli Emirati Arabi Uniti e oltre l’opportunità di viaggiare in Italia”, come ha sottolineato Adel Al Ali, chief executive officer di Air Arabia Group che si è detto impaziente per l’inizio dei voli per poter accogliere i nostri clienti e portarli alla scoperta di Milano , che ha definito una città meravigliosa”, oltre che ovviamente di Bergamo e del resto del territorio.