Green Planet Logistics, la rete d’impresa che rende più sostenibili trasporti e logistica

BS Group di Teramo, Palladino Logistics di Avellino, So.Log di Tirano (Sondrio), Trasporti Fratelli Primiceri di Casarano (Lecce) e Trial di Sesto San Giovanni (Milano): sono queste le aziende di trasporto e logistica che hanno dato vita a una nuova importante iniziativa nel settore: la creazione di una rete d’imprese, battezzata Green Planet Logistics, dedicata ai servizi di trasporto e logistica 3PL, ovvero con l’esternalizzazione di ogni servizio, dal deposito, fino alla consegna. Comprendendo trasporto, magazzino e stoccaggio, previsioni di inventario, evasione degli ordini, imballaggio e spedizioni., con attenzione alla sostenibilità ambientale. Una rete che, grazie alle flotte delle cinque imprese protagoniste, dispone di un parco veicolare di circa 650 unità (motrici, trattori stradali e semirimorchi), di cui il 90 per cento di categoria Euro VI e alcuni elettrici, oltre che di magazzini per una superficie totale di 35mila metri quadrati in Lombardia, Marche, Abruzzo, Campania e Puglia. “Una nuova realtà si pone sul mercato con una offerta di servizi estremamente diversificata, all’interno del comparto della logistica integrata, che comprende oltre ai depositi, la movimentazione e la preparazione degli ordini, il trasporto stradale nazionale ed internazionale, il trasporto intermodale, i trasporti di polveri a scarico pneumatico, i trasporti espressi e i trasporti speciali come eccezionali e con gru, la nuova realtà si distingue inoltre per il rispetto degli standard di sicurezza e qualità, nell’ambito delle normative Adr, Haccp e Tapa” come ha spiegato Claudio Fraconti scelto per presiedere la nuova rete d’imprese.