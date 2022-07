Dkv Mobility, un’App pianifica il viaggio e le soste di ricarica e conduce alla mobilità sostenibile

Una rete di 285mila punti di ricarica e un’App che consente una pianificazione integrata del percorso tenendo conto di parametri come il tipo di veicolo e lo stato della batteria. Parte da questi presupposti il piano di Dkv Mobility, piattaforma per i pagamenti e le soluzioni on the road, per contribuire a guidare la transizione verso un futuro di mobilità efficiente e sostenibile con l’obiettivo di diventare “climate-positive” entro il 2023 e affiancare i propri utenti nel loro viaggio verso la riduzione delle emissioni di carbonio delle flotte del 30 per cento entro il 2030 rispetto al 2019. Un progetto, quello di sostenere il passaggio a carburanti e tipi di propulsione eco-friendly, considerato l’obiettivo centrale per Dkv Mobility, che prevede un facile accesso ai punti di ricarica pubblici e semi-pubblici in tutta Europa grazie alle colonnine con autorizzazione Dkv Mobility, oltre a tutte le stazioni di servizio carburante Dkv Mobility, che sono già state integrate nell’app, ampliando ulteriormente le soluzioni di fornitura per i veicoli elettrici grazie alla gestione dell’intera offerta di ricarica da parte di Dkv Mobility attraverso la sua controllata GreenFlux, società olandese considerata uno dei principali fornitori europei di piattaforme software per la ricarica dei veicoli elettrici basata su tecnologia cloud acquisita proprio da Dkv Mobilitynel giugno 2021. Un’App in grado di indicare agli sempre la strada migliore per pianificare il proprio viaggio e le soste di ricarica.