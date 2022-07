Parte “Positivista” il team italiano in gara ai mondiali svedesi dei tecnici Volvo Trucks

Positivista: è questo il nome che i tecnici dell’Officina Bassano Diesel di Bassano del Grappa hanno scelto per la propria “squadra” scesa in campo per qualificarsi per la finale mondiale di Vista, la più grande competizione a livello mondiale dedicata al personale del dopo vendita dell’automotive riservata ai tecnici di Volvo Trucks. Un nome che ha decisamente portato fortuna al team veneto che al termine della semifinale italiana che si è disputata a Zingonia, in provincia di Bergamo, quartier generale italiano del marchio svedese, hanno staccato il biglietto per la finalissima in calendario d al 5 al 10 settembre 2022 a Goteborg, lasciandosi alle spalle gli altri cinque team in gara: Team The jacket never Svista, Officina Cavidue; Team FH16, Officina Erre Truc; Team Piave, Officina Gasparato; Team Volmec, Volvo Truck Center – Montichiari; Team Red Noses, Volvo Truck Center – Zingonia. Un appuntamento in cui i finalisti italiani dovranno dimostrare di che pasta sono fatti visto che saranno chiamati a misurarsi con i 45 team più forti del mondo. “Essere il migliore team italiano e sfidare le altre squadre provenienti da tutto il mondo è davvero entusiasmante e segno distintivo di orgoglio”, hanno dichiarato i componenti del team vincitore della “due giorni bergamasca” invitati a tornare vincitori anche dalla Svezia da tutti i partecipanti alla cena organizzata al termine delle semifinali che ha visto Giovanni Dattoli e Giovanni Viganò, managing director e service & retail director di Volvo trucks Italia, premiare, insieme con Gabriele Nencioni e Devis Colombo, service director e sales director di Volvo truck center Italia, i rappresentanti delle sei officine semifinaliste. Con un premio speciale riservato a Rita Moschetti del team “The jacket never Svista” dell’Officina Cavidue di Fombio, in provincia di Lodi, unica donna in semifinale e la più titolata in gara, avendo partecipato a sette semifinali italiane e una finale mondiale, unica nella Rete Volvo Trucks italiana.