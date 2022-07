Italo, Itabus,Trenitalia: dall’unione nasce la possibilità di semplificare ogni viaggio

“Vogliamo dare ai viaggiatori la possibilità di semplificare i propri spostamenti, avendo a disposizione sul nostro sito tutto quello di cui hanno bisogno”. Così Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo, ha presentato la nuova opportunità per i viaggiatori di combinare i servizi offerti dalla società protagonista nei trasporti ferroviari ad alta velocità con l’offerta di Itabus per i collegamenti su gomma a lunga percorrenza e con i collegamenti ferroviari regionali di Trenitalia compiendo un ulteriore passo in avanti verso una mobilità sempre più integrata. Un’offerta di nuove soluzioni per l’Italia in movimento partita sul sito italotreno.it (e pronta a partire da settembre sull’app Italo Treno) con la possibilità di acquistare i biglietti per l’Alta velocità e quelli di altri vettori in un’unica transazione, in maniera semplice e veloce. Il sito italotreno.it consentirà inoltre di verificare tutte le combinazioni disponibili, semplificando i passaggi di acquisto, conoscendo in anticipo prezzi, durata e tempi di connessione tra un operatore e un altro potendo contare su servizi operativi 24 ore su 24. Una nuova opportunità per scoprire, nel modo più semplice e veloce, città d’arte, meraviglie naturalistiche e piccoli borghi spesso poco ivisitati lungo tutta la Penisola.