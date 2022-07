Trailer Capacity Scanner, l’intelligenza artificiale di Continental che ottimizza i carichi sui camion

Si chiama “Trailer capacity scanner” ed è una “nuova strada” aperta nel “viaggio” fra le tantissime opportunità che l’intelligenza artificiale può mettere a disposizione, in questo caso di chi si occupa di trasportare merci. Una nuova soluzione ad altissima tecnologia che permette di rilevare lo spazio disponibile per il trasporto di un carico e, dunque, migliorare la produttività aziendale e la sostenibilità ambientale. Un’innovazione che verrà presentata all”IAA di Hannover 2022, il più importante appuntamento al mondo per chi vuole essere aggiornato in tempo reale sul futuro dell’industria dei veicoli commerciali, in calendario dal 20 al 25 settembre, dai responsabili di Continental che hanno però voluto fare una prima anticipazione del progetto (oltre che di altre iniziative in calendario) con una conferenza stampa digitale nel corso della quale hanno fornito un assaggio anche delle nuove soluzioni in arrivo in materia di sostenibilità, concorrenza leale, sicurezza e digitalizzazione. Un appuntamento nel quale i rappresentanti di Continental accenderanno i riflettori, oltre che sul “Trailer capacity scanner”, su alcune proposte di servizio e prodotto relative soprattutto agli e-trucks, come i convertitori Dc/Dc, le componenti di controllo, i sensori intelligenti per il monitoraggio delle batterie, i sistemi di gestione delle batterie, e altre soluzioni sempre riconducibili al mondo degli e-autocarri.