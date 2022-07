Partite in auto in compagnia di animali? Prima vi conviene leggere alcuni piccoli consigli

Aprire parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l’ingresso di aria fresca può aiutare a star meglio i passeggeri. Compresi quelli a quattro zampe che, potendo, ringrazierebbero chi è al volante anche nel caso in cui fosse particolarmente attento a guidare il più dolcemente possibile evitando accelerazioni e frenate brusche o non necessarie. Parola dei responsabili di Anas e Lndc (Lega nazionale per la difesa del cane) Animal Protection che hanno deciso di fornire alcuni preziosi consigli a chi si appresta a partire con il proprio amico a quattro zampe per un viaggio sicuro e sereno. Eccoli. Se il vostro cane è soggetto al mal d’auto, prima di partire chiedere consiglio al veterinario per contenere il disagio legato alla nausea. Aprire parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l’ingresso di aria fresca. Non esporlo direttamente all’aria condizionata. Cercare di guidare il più dolcemente possibile evitando accelerazioni e frenate non necessarie. Assicurarsi che la temperatura all’interno dell’auto non sia né troppo calda né troppo fredda. Durante i viaggi lunghi, fare soste regolari per permettergli di bere, sgranchirsi le zampe e fare i propri bisogni. È sempre meglio abituare gradatamente l’animale ai lunghi tragitti e farlo viaggiare a stomaco vuoto. L’associazione del viaggio a un’attività piacevole, ad esempio una passeggiata una volta giunti a destinazione, può aiutare a ridurre l’ansia e la paura. Portare in auto un suo gioco o la sua coperta per rendergli l’ambiente più famigliare. Gratificare con carezze e parole affettuose quando durante il viaggio rimane tranquillo. Ignorare ed evitare di rassicurarlo quando invece si agita, abbaia o piagnucola altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio.Ma i responsabili di Anas e Lndc Animal Protection hanno colto l’occasione anche per ricordare che “per il trasporto del vostro amico quattro zampe è importante rispettare le norme previste dal nuovo Codice della Strada (articoli 169 e 170) relativi al “Trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli a motore, riportiamo il comma di interesse. Articoli che, evidenzia una nota, prevedono il divieto di trasporto di animali domestici in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida consentendo il trasporto di amici a quattro zampe anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della Mctc. Ciò significa che non è necessaria la rete e un vano apposito per il trasporto di un solo animale domestico, ma questo deve essere comunque assicurato in modo che non possa costituire intralcio al guidatore. In caso di più animali domestici, la rete e il vano riservato sono invece obbligatori. Pena multe da 84 a 335 euro e un punto decurtato dalla patente.