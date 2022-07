Integra, la società che guida le imprese a lasciare i carburanti fossili per le energie rinnovabili

Realizzare progetti per la produzione di energie rinnovabili, con particolare attenzione alle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, passaggio che rimane ancor oggi uno dei più grandi ostacoli allo sviluppo da fonti rinnovabili, malgrado la grande richiesta di mercato e l’importanza di tali risorse. E’ questo l’obiettivo che si sono prefissati quattro imprenditori (Alessandro Laghezza, presidente della Laghezza SpA, società idi primo piano nel settore marittimo portuale e partner di riferimento per gli operatori protagonisti della filiera logistica internazionale; Luigi Spedini, protagonista della realizzazione nel 2001del primo impianto fotovoltaico da 20KWp in Lombardia; Luca Bergonzoli (nella foto) esperto nel settore delle rinnovabili e Sergio Ungaro, manager nel corporate finance) fondando Integra, nuova società benefit che si propone anche quale partner di riferimento per operatori pubblici e privati nello sviluppo di grandi progetti di transizione ecologica, con particolare attenzione alla sostituzione dei combustibili fossili con carburanti innovativi quali idrogeno verde e metanolo. Una nuova società pronta ad affiancare piccole e grandi aziende nel percorso di analisi, valutazione e predisposizione delle condizioni per accedere ai contributi e i fondi previsti dal PNRR con un’attenzione particolare ai settori dello shipping, della portualità e della logistica.