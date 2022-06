Volvo Trucks, una nuova officina in Lombardia per un’assistenza sempre più capillare

Fornire ai propri clienti un servizio sempre più capillare e di qualità, sia in termini di vendita sia di dopo-vendita. E’ con questo obiettivo che Volvo Trucks ha costruito, negli anni, una rete di concessionarie con 2.300 punti di assistenza in oltre 130 Paesi, continuando ad ampliarla sempre più. Come accaduto con l’acquisizione di una nuova officina, la Volmec di Montichiari in provincia di Brescia, operazione che, ha commentato Giovanni Dattoli, managing director di Volvo Trucks Italia e dell’organizzazione Volvo Truck Center, “si inserisce nell’ambito del piano strategico di potenziamento della rete di assistenza di proprietà Volvo Trucks in un’ottica di consolidamento e rafforzamento della presenza in Lombardia. Ringrazio le famiglie Mirenda e Begni per il lavoro sino a qui svolto”, ha concluso Giovanni Dattoli, che ha colto l’occasione per ricordare come “Volvo Trucks offra soluzioni di trasporto complete per clienti esigenti, con una gamma di veicoli per carichi medi e pesanti, basando la propria attività sui valori fondamentali di qualità, sicurezza e rispetto per l’ambiente”.