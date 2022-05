Le violazioni delle norme che possono “fermare” l’attività di un’impresa di autotrasporto

Ci sono violazioni delle norme “gravi” o addirittura “molto gravi” compiute da imprese di autotrasporto in materia di tempi di guida e di riposo, di gestione del tachigrafo, ma anche di obbligazioni contrattuali, di accesso al mercato internazionale e di distacco transnazionale dei conducenti che comportano la perdita dell’onorabilità dell’impresa di autotrasporto e, di conseguenza, l’impossibilità di poter continuare l’attività con la persona fino ad allora preposta “al volante” dell’azienda. Violazioni (e rischi che ne derivano) che verranno spiegati ai partecipanti al convegno organizzato dalla Fai (Federazione autotrasportatori italiani) di Bergamo in collaborazione con Egaf (società editrice diventata negli anni fra i principali protagonisti dell’informazione professionale su circolazione stradale, motorizzazione e trasporti) nella sede dell’associazione, in via Portico 15 a Orio al Serio mercoledì 8 giugno dalle 14.30 alle 18.30. Relatori saranno l’avvocato Federico Gallo (uno degli “autori” dei manuali di Egaf) e l’ispettore Gianluca Rossi (anche lui “penna” della casa editrice di Forlì) oltre a Yuri Merli e Dimitri Nidasio di Siak Sistemi, società pavese che opera da più di 40 anni nel settore del tachigrafo digitale e analogico. Chi volesse partecipare (la capienza massima è di 70 posti, di cui oltre a metà già prenotata nei primissimi giorni di apertura delle iscrizioni) potrà prenotarsi navigando sul sito -www.faibergamo.it. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare l’associazione, al numero 035/2056711 o inviare una e mail a info@faibergamo.it