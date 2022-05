Allarme camion elettrici, ibridi e a metano: “sulle navi sono un serio pericolo per la sicurezza”

I camion elettrici, ibridi e a combustibili alternativi, come il metano, sono diventati “un serio problema di sicurezza legato ai rischi d’incendio” a bordo delle navi ro-ro. Ad affermarlo sono i responsabili dell’Agenzia dell’Unione europea European Maritime Safety Agency, dedicata alla sicurezza della navigazione, nella premessa alla “Guidance on the carriage of Afvs in ro-ro spaces”, la pubblicazione che contiene le linee guida per imbarcare veicoli ad alimentazione alternativa sulle navi ro-ro. Una premessa che sottolinea come negli ultimi due anni e mezzo, l’immatricolazione di questi automezzi nell’Unione sia passata dal 9 al 38 per cento “ aumentando quindi il numero di mezzi pesanti,, nuovi o usati, che s’imbarcano, con la necessità di aggiornare le norme per il loro carico” e precisando che “le nuove linee guida riguardano sia i traghetti che trasportano anche passeggeri, sia le car carrier per i soli veicoli, anche se sono trattati in due diversi capitoli”. La nuova guida é stata sviluppata con l’obiettivo di assistere le autorità competenti e le parti interessate nell’assicurare che il trasporto di veicoli ad alimentazione alternativa a bordo delle navi avvenga in sicurezza e nel dovuto rispetto della protezione dell’ambiente. Una sicurezza da garantire “ammettendo a bordo solo mezzi “conformi alle disposizioni del codice Imdg (ovvero l’International maritime dangerous goods code stilato dall’Imo, l’ International maritime organization), la normativa internazionale di riferimento per il trasporto marittimo di merci pericolose che fornisce e prescrizioni per il trasporto in sicurezza via mare relative ai criteri di classificazione delle merci pericolese, alle modalità di imballaggio, alle condizioni per il trasporto delle merci alla rinfusa o in cisterna, alla segnalazione dei colli e delle unità di trasporto, alla redazione della documentazione per il trasporto alla tipologia di cisterne e veicoli idonei per il trasporto via mare. Il tutto prestando particolare attenzione ad alcuni possibili segnali d’allarme riguardanti eventuali perdite di gas e, soprattutto, le batterie dei veicoli elettrici. Con l’invito, in particolare, se si sospetta che siano danneggiate o che siano difettose, a imbarcare i camion solo se le batterie stesse sono state rimosse.