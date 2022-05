Veicoli elettrici pesanti, Volvo Truck ha aperto le vendite per la nuova gamma di modelli

La produzione in serie, nello stabilimento emissioni zero di Tuve, a Göteborg, inizierà in autunno ma già oggi è possibile acquistare i nuovi veicoli elettrici pesanti Volvo Truck che ha ufficialmente aperto il sistema di ordini per i modelli Volvo FH, Volvo FM e Volvo FMX. Una nuova gamma di veicoli elettrici per il trasporto merci che va ad aggiungersi all’offerta di veicoli per impieghi medi Volvo FE, Volvo FL e Volvo VNR già nella fase di produzione in serie e che hanno permesso a Volvo Truck di scalare le classifiche delle vendite sul mercato in particolare in Norvegia, Svezia e Germania, confermandosi nel 2021 (con ordini, comprese lettere di intenti per l’acquisto, per più di 1.100 veicoli elettrici pesanti in oltre 20 Paesi) come azienda leader sul mercato europeo dei veicoli elettrici pesanti, con una quota del 42 per cento, e raggiungendo una posizione di spicco anche in America del Nord.Con i sei diversi modelli elettrici in produzione nel 2022 Volvo Trucks metterò a disposizione sul mercato la più vasta gamma elettrica a livello mondiale nel settore dei veicoli pesanti per varie tipologie di impiego, dalla distribuzione urbana alla gestione dei rifiuti, passando per la cantieristica e il trasporto merci regionale e all’orizzonte c’è un nuovo straordinario traguardo da ragliare, raggiungendo con l’elettrico la metà delle proprie vendite totali di veicoli entro il 2030.