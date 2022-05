Proroga fino al prossimo 8 luglio per il taglio delle accise sui carburanti. Il via libera è arrivato dal Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto esteso anche al metano per cui l’accisa va a zero e l’Iva viene ridotta al 5 per cento. Una decisione, quest’ultima, che ha spinto i rappresentanti delle associazioni di categoria Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano a revocare lo sciopero indetto dal 4 al 6 maggio dai distributori di metano.