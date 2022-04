Rock, musica nuova in vacanza con i treni che collegano il Piemonte alle spiagge romagnole

La prossima estate sotto gli ombrelloni della Romagna capiterà di riconoscere più spesso del solito l’accento piemontese? Probabile di si considerato che raggiungere le spiagge della Riviera da Torino, Asti, Alessandria sarà più rapido e comodo, a bordo dei treni Rock che dal 18 giugno all’11 settembre offriranno quattro corse ogni fine settimana, due il sabato e due la domenica (eccetto 13 e 14 agosto per lavori sulla linea) c on destinazione Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica. A gestire il servizio saranno i responsabili di Trenitalia Tper, la società (che fa capo al 70 per cento a Trenitalia e al 30 a Tper) che da gennaio 2020 gestisce il trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna, e che proporrà la partenza da Torino alle 6.20, nessuna fermata intermedia fra Piacenza e Bologna né fra Bologna e Rimini, e arrivo in Romagna prima dell’ora di pranzo prima di proseguire la sua corsa fin o alla destinazione finale, Pesaro, con rientri programmati dopo le 16, con arrivo a Torino attorno alle 21.Ciascun collegamento metterà a disposizione 600 posti a sedere oltre a una serie di nuovi servizi come aree bagagli ampliate ma anche maggiori spazi per le bici al seguito, con postazioni di ricarica per quelle elettriche, le prese elettriche e quelle Usb al posto oltre a sistemi di sorveglianza live. Il tutto impreziosito dalla possibilità di acquistare una Rail Smart Pass, “biglietto” valido tre o sette giorni che consentirà ai turisti desiderosi di scoprire il territorio di viaggiare senza limiti sull’intera rete bus di Start Romagna – compreso il Metromare – e sui treni regionali di Trenitalia Tper lungo le tratte Cattolica-Rimini-Ravenna, Rimini-Faenza-Castel Bolognese, Castel Bolognese-Lugo-Ravenna e Faenza-Russi-Ravenna.