Settecento bus elettrici Man circolano in questi Paesi d’Europa dove il futuro è già presente

Settecento autobus elettrici venduti in due anni. E ‘ sicuramente un importante traguardo quello raggiunto da Man con il “Lion’s City E nel 2020” mezzo “verde” che nell’ultimo anno ha rappresentato oltre il 5 per cento degli oltre 2.400 autobus urbani venduti scalando la classifica tedesca delle immatricolazioni nel 2021 fino a salire sul terzo gradino del podio. Un importante traguardo ma, allo stesso tempo, un punto di ripartenza per la versione elettrica del Lion’s City, grazie al quale Man ha completato la sua offerta di autobus urbani messi in produzione in serie nella versione singola da 12 metri a ottobre del 2020 nello stabilimento polacco di Starachowice, seguita dalla versione articolato Lion’s City 18 E, realizzata nell’aprile scorso in grado di trasportare un massimo di 130 passeggeri, contro gli 88 del 12 metri: l’obiettivo della casa costruttrice è infatti quello di arrivare ad avere entro il 2025 metà dei nuovi autobus urbani usciti dalle catene di montaggio alimentati in modo alternativo. Per entrambe le versioni mentre il secondo ha due motori sul secondo e terzo asse) L’autonomia, in condizioni ottimali, è di 350 chilometri, assicurata dalle batterie poste sul tetto del veicolo. Prestazioni capaci di allungare sempre più la lista degli ordini, l’ultimo dei quali, per un totale di 53 unità, è arrivato da Amburgo con in particolare una delle aziende committenti, la Hamburger Hochbahn AG, che ha commissionato per la prima volta degli autobus elettrici: per l’esattezza 17 Man Lion’s City 18 E i cui primi veicoli saranno consegnati quest’anno. Per la terza volta ha invece scelto Man l’azienda Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH, che ha ordinato 30 veicoli elettrici singoli e sei articolati, anche in questo caso con la consegna dei primi autobus prevista entro l’anno. Ma nell’elenco delle aziende in attesa di c on segne ci sono anche la VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg di Norimberga ,azienda che dopo aver inizialmente commissionato 15 mezzi ha confermato un nuovo ordine per altri 13 articolati e 11 singoli., mentre 15 veicoli in totale saranno in circolazione dall’autunnoa Zurigo, in Svizzera, per Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ). Nuovi mezzi che vanno ad aggiungersi alla flotta Man già su strada da tempo in mezza Europa: a Copenaghen dove sono già operativi 25 Man Lion’s City 12 da febbraio su una linea che trasporta oltre 4,3 milioni di passeggeri ogni anno; a Oddere, sempre in Danimarca, dove altri 12 mezzi sono stati consegnati a Vikingbus; nella vicina Svezia, dove decine di autobus elettrici “targati” Man percorreranno le strade di Göteborg, Stoccolma. Uppsala, e Malmö. “Nel 2030, il 90 per cento dei nostri autobus urbani sarà alimentato a batteria”, ha affermato Rudi Kuchta, responsabile della divisione Bus di Man Truck & Bus.