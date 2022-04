La generosità di Bergamo raggiunge i profughi ucraini grazie all’aiuto dei suoi autotrasportatori

Sessanta tonnellate di alimenti per bambini, biscotti, riso, pasta, latte, caffè, acqua e altri cibi a lunga conservazione: è questo il carico speciale partito martedì da Calcinate con destinazione i punti di raccolta allestiti per i profughi ucraini in Romania, in particolare a Iaşi e a Suceava, dove i responsabili della Caritas e dell’associazione Dom Polski hanno già accolto centinaia di cittadini ucarini in fuga dall’orrore della guerra. Un carico di aiuti partito grazie a un gioco di squadra messo in campo dal mondo dell’autotrasporto bergamasco e che ha visto schierati, in particolare, oltre responsabili Fai (Federazione autotrasportatori italiani) Bergamo, i titolari delle imprese Italtrans di Calcinate, Autotrasporti Cristinelli di Bolgare, Trasporti Andrioletti di Vertova e Trasporti Soprani di Cortenuova. “Questa partenza testimonia il concretizzarsi del lavoro che sta avvenendo sul territorio da da un mese”, ha commentato il Presidente della Provincia di Bergamo, Pasquale Gandolfi, che con il Consigliere delegato a Famiglia e Associazionismo nonché coordinatore del tavolo provinciale sull’emergenza Ucraina Damiano Amaglio ha voluto essere presente per salutare la partenza dei camion avvenuta dall’hub centrale di Italtrans a Calcinate. O meglio: dei primi di una lunga serie di camion carichi di aiuti, come ha voluto aggiungere il consigliere delegato alla protezione civile Massimo Cocchi, sottolineando come “ la generosità dei bergamaschi sembri non fermarsi mai. Il nostro compito”, ha concluso, “è gestire questo slancio con serietà, trasparenza e responsabilità, perché venga recapitato quel che serve dove serve, e per rafggiungere questo scopo il valore aggiunto dato dallo staff di Italtrans Spa al tavolo di coordinamento si sta davvero rivelando decisivo”. I promotori dell’iniziativa hanno ricordato che enti, associazioni, gruppi che stanno raccogliendo aiuti a livello locale possono portare quanto raccolto prendendo appuntamento ai tre hub territoriali ai seguenti recapiti: Zanica, via Padergnone (Palazanica): tel. 334.6568.303 (consegna su appuntamento il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17); Treviglio, via Palazzo 29: tel. 335.7595656; Albino, via Partigiani 2: tel. 035.759952 – segreteriaoperativa@albino.it. L’accesso agli hub non è consentito ai singoli cittadini. Per qualsiasi informazione è possibile contattare la segreteria provionciale telefonando al numero 035387283, o inviando una e mail all’indirizzo emergenzaucraina@provincia.bergamo.it