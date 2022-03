I camionisti non chiedono l’elemosina: l’accordo proposto non ferma lo sciopero in Spagna

L’accordo proposto dal Governo spagnolo venerdì 25 marzo non è bastato a fermare lo sciopero nazionale a oltranza indetto il 14 marzo scorso dagli autotrasportatori spagnoli che hanno deciso di continuare a tenere fermi i propri tir fino a quando non saranno offerte soluzioni concrete. “Fino a questo momento tutto quello che è stato fatto dell’esecutivo si basa su promesse”, ha affermato Manuel Hernandez, presidente della piattaforma per la difesa dei trasporti., denunciando come anche la nuova riunione con la ministra dei Trasporti, Raquel Sanchez non abbia fatto registrare progressi . “Allo stato attuale della situazione, non abbiamo altra scelta che continuare lo sciopero”, ha detto Manuel Hernandez. “Non stiamo chiedendo un’elemosina, non stiamo chiedendo sussidi, dobbiamo mangiare ogni giorno. E dall’ottobre dello scorso anno che gli autotrasportatori avevano lanciato l’allarme avvertendo che il settore stava per crollare, ma nonostante questo siamo arrivati al punto in cui ci costa meno essere disoccupati che lavorare.