La famiglia Aponte diventa azionista di Moby. Palenzona: “Si rafforzano le autostrade del mare”

“L’ingresso di un leader del mercato globale come Msc nel capitale di Moby è un’ottima notizia per il nostro Paese, per lo shipping italiano e per i lavoratori della compagnia, perché questo vuol dire contribuire a rafforzare le autostrade del mare, vero e proprio asset della politica della mobilità delle persone e delle merci, in un contesto di sostenibilità imposta dal Geen Deal”. Così il vicepresidente di Confcommercio Fabrizio Palenzona ha commentato la notizia dell’ingresso della compagnia di navigazione della famiglia Aponte come socio di minoranza del Gruppo timonato da Vincenzo Onorato, operazione che ha consentito “con una sola manovra” di consolidare l’amministrazione straordinaria di Tirrenia e ricapitalizzare la stessa Moby.“Grazie a questa operazione”, ha aggiunto il vicepresidente di Confcommercio, “si garantisce un rafforzamento significativo e necessario dell’offerta di stiva a servizio dell’autotrasporto, che oggi più che mai non può prescindere dall’intermodalità, in particolare dal connubio strada-mare, senza tralasciare il fatto che si rafforza in Italia lo Spazio unico europeo della mobilità sostenibile, con un’offerta di servizi più completa e maggiormente aperta alla competizione. Siamo onorati che il gruppo della famiglia Aponte continui a dimostrare una particolare attenzione al nostro Paese, assicurando, come la sua storia dimostra, continuità di impegno a tutela delle imprese, dei lavoratori e dei clienti. Serietà, correttezza, trasparenza e forte capacità innovativa, assieme a una peculiare sensibilità umana, sono le cifre che caratterizzano il comandante Gianluigi Aponte e la sua famiglia”.