Questo simulatore guida chi deve fare la patente attraverso tutto quanto può accadere su strada

Vivere, grazie alla realtà virtuale, la sensazione di trovarsi all’interno dell’abitacolo dell’auto, affrontando le diverse situazioni che potrebbero presentarsi guidando realmente, su strada, ogni giorno. E quanto consente di fare il nuovo un simulatore messo a disposizione di chi deve conseguire la patente in oltre 200 autoscuole del Network ACI: un nuovo simulatore didattico “Ready2Go”, unico nel suo genere e primo in Italia, che fissa nuovi standard di eccellenza nella formazione alla guida, consentendo agli allievi di vivere, indossando il visore VR, un’esperienza che non è mai stata così realistica guidando virtualmente tra i diversi scenari riprodotti: da quello quello urbano – in versione diurna e notturna – a quello autostradale. Il tutto impreziosito dalle aree pratiche del Centro di guida sicura ACI-Sara di Vallelunga. Un nuovo strumento didattico riprogettato, rispetto alla versione precedente, per consentirne una gestione migliore e più efficace. Grazie a uno smartphone che gha sostituito il computer, cuore della versione precedente, e al moderno visore che ha preso il posto dello schermo tradizionale. E, a proposito di “posto”, è previsto anche quello del sedile riservato, durante le lezioni, all’istruttore che, nelle lezioni virtuali

segue l’allievo utilizzando, semplicemente, un tablet.