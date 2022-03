Mezzo Governo in viaggio verso Verona per discutere di logistica, trasporti e intermodalità

Se l’importanza di un evento dovesse essere giudicata dalla presenza di esponenti del mondo politico e dall’importanza del loro “ruolo” nella guida di un Paese, non ci sarebbero dubbi: LETExpo – Logistics Eco Transport, il nuovo evento fieristico organizzato da Alis su logistica, trasporti e intermodalità sostenibile che si terrà dal 16 al 19 marzo a Verona Fiere vincerebbe a mani basse. Basta scorrere l’elenco degli ospiti istituzionali del maxi evento organizzato dall’associazione guidata da Guido Grimaldi per rendersene conto: protagonisti degli eventi in calendario (a cominciare da un maxi convegno per proseguire con un calendario di incontri tra aziende, organizzazioni e operatori del settore per promuovere la logistica sostenibile e creare un unico momento di confronto sulle principali tematiche green a livello nazionale ed europeo) saranno in fatti: Elena Bonetti, ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia (ospite della Fiera il 18 marzo); Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento ( 18 marzo); Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (19 marzo); Massimiliano Fedriga, presidente Conferenza Stato-Regioni (17 marzo); Massimo Garavaglia, ministro del Turismo (19 marzo); Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie (17 marzo); Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (16 marzo); Enrico Letta, segretario del Partito Democratico (18 marzo); Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati (19 marzo); Matteo Salvini, segretario federale della Lega (19 marzo); Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia (18 marzo); Luca Zaia, presidente della Regione Veneto (19 marzo).