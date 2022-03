LETExpo Verona, è la comunicazione la chiave che riaccende i motori di trasporto e logistica

“La comunicazione è la chiave”, ha detto una volta Steve Buscemi, attore e regista americano. Una chiave che i responsabili di Alis, associazione che promuove lo sviluppo sostenibile delle modalità di trasporto intermodale e della logistica a livello nazionale ed europeo, riunendo società di autotrasporto, compagnie armatoriali, aziende ferroviarie, terminalisti spedizionieri, aziende di servizi e logistica, interporti, Its (e che conta oggi più di 1.700 realtà imprenditoriali associate, per un totale di oltre 205mila lavoratori, un parco veicolare di oltre 135mila mezzi, più di 142mila collegamenti marittimi annuali lungo 35 rotte tracciate sulle Autostrade del mare, 200mila collegamenti ferroviari annuali) hanno scelto per aprire, a Verona Fiere, la prima edizione di LETExpo – Logistics Eco Transport, il nuovo evento fieristico su logistica, trasporti e intermodalità sostenibile in programma dal 16 al 19 marzo 2022. “Mondo Alis: informazione e comunicazione “ è infatti il primo titolo che appare nel programma dell’evento che nelle quattro giornate d’apertura si propone di promuovere la logistica sostenibile attraverso confronti sulle principali tematiche green a livello nazionale ed europeo. Una chiave destinata ad accendere i motori per un viaggio attraverso il trasporto e la logistica, l’ e-commerc e la smart mobility chiamando a raccolta responsabili di compagnie armatoriali, società di autotrasporto, imprese ferroviarie, terminalisti, spedizionieri, aziende fornitrici di servizi di trasporto e logistica, case costruttrici, compagnie assicurative, porti, interporti, aeroporti, scuole, Istituti tecnici scientifici, università, centri di ricerca e l’intera filiera logistica a 360 gradi. Un viaggio che ha, come traguardo finale, riportare all’attenzione dell’opinione pubblica e all’ordine del giorno delle agende politico-istituzionali nazionali ed europee l’importanza strategica dello sviluppo dei trasporti e della logistica sostenibile, “principale ragione d’essere di un’associazione che lavora quotidianamente, insieme a tutti gli associati, per garantire una migliore qualità della vita e un futuro per le nuove generazioni, attraverso esempi pratici e investimenti concreti volti alla salvaguardia dell’ambiente, alla sicurezza del trasporto e delle infrastrutture, all’internazionalizzazione del commercio, alla modernizzazione e digitalizzazione della logistica”, come si legge sul sito dell’evento organizzato in collaborazione con Veronafiere S.p.A., hub strategico, anche grazie alla posizione geografica, al centro delle maggiori direttrici intermodali europee, per la promozione internazionale del sistema industriale del Paese e dell’eccellenza Made in Italy. Un viaggio attraverso il mondo dei trasporti e della logistica destinato a fare tappa in diversi stand del polo fieristico per partecipare ai tantissimi confronti in calendario con, alla guida, alcuni fra i migliori informatori e comunicatori. Basta leggere il programma dell’evento (per leggere quello completo cliccate qui) per rendersene conto: dal convegno “Le sfide del trasporto e della logistica europei e internazionali”, moderato da Nicola Porro, giornalista e conduttore di Rete4, alla conferenza “Green e blue economy nel trasporto e nella logistica: i vantaggi per il sistema Paese” moderata dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano; dall’appuntamento con “Massimo Giletti, giornalista e conduttore di La7 per parlare di “Formazione e occupazione nel futuro della logistica tra nuove competenze e professionalità”, a quello con il mondo dei trasporti via acqua, protagonista di convegni come “European Seaport and Shipping” (moderatore Antonio Errigo, vice direttore Alis); “La competitività della portualità nazionale” (moderatore Nicola Capuzzo, direttore responsabile di Shipping Italy); “L’Italia al centro del Mediterraneo: porti , infrastrutture e hub intermodali come opportunità di sviluppo” (moderatore Sergio Luciano, direttore Economy e Alis Magazine). Senza dimenticare i convegni su inquinamento, clima e difesa dell’ambiente, sul ruolo delle donne protagoniste in questo mondo del lavoro, le riforme e gli investimenti per la ripresa economica e sociale, la ricerca e lo sviluppo. Un mare di temi sui quali creare informazione attraverso una chiave, la comunicazione, nella quale Alis ha dimostrato di credere più di chiunque altro aprendo un canale tv, Alis Channel, prima TV associativa interamente dedicata al settore del trasporto e della logistica, dando alle stampe “Alis Magazine”. E costruendo eventi per informare e comunicare: come quello di Verona che verrà chiuso dall’intervento del presidente di Alis Guido Grimaldi, il primo sostenitore dell’importanza della comunicazione.