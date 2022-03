Rimborsi per ritardi in autostrada, con Cashback Targa arrivano in automatico grazie a un’App

I primi a usufruirne, dal 15 marzo, saranno i residenti in Liguria, seguiti, dal 15 aprile, dal resto d’Italia: è il “Cashback Targa”, nuovo servizio per gli automobilisti che non hanno il Telepass ma che semplicemente registrandosi su un’App e inserendo i propri dati personali e la targa del veicolo di proprietà potranno ricevere in automatico i rimborsi maturati a causa di ritardi dovuti a cantieri di manutenzione e ammodernamento sulla rete autostradale. L’iniziativa lanciata da Autostrade per l’Italia attraverso la sua società Free To X (che è anche il nome dell’Applicazione a cui registrarsi) in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile prevede che sia sufficiente un ritardo di 15 minuti rispetto al tempo “standard” (calcolato a 100 km/h per le auto e 70 km/h per i mezzi pesanti) per aver diritto ai rimborsi fino al 100 èper cento del pedaggio pagato, per qualunque percorso effettuato, anche particolarmente breve. Grazie lle informazioni “raccolte” da un sistema di telecamere installato in tutti i caselli di ingresso e di uscita della rete, autostradale e all’intelligenza artificiale di un sistema in grado di elaborare a tempo di record una serie di algoritmoi di calcolo i rimborsi spettandi verranno definiti e comunicati a chi si sarà registrato, sull’ app senza dover fare alcuna richiesta. Unica avvertenza: conservare la ricevuta del viaggio ritirata al casello per utilizzarla come “prova” nel caso di eventuali anomalie al sistema delle telecamere, ma soprattutto nel caso in cui il viaggio si svolga solo pin parte sulla rete di Aspi, coinvolgendo altre società concessionarie autostradali, le cui telecamerenon sono ancora state ipredisposte per questo servizio. Gli automobilisti (ma anche i conducenti di altri mezzi) che vorranno partecipare alla sperimentazione a partire dal 15 marzo potranno contattare il servizio di assistenza di Free TO X direttamente tramite l’app Free To X, tramite la chatm, chiamando il numero verde 800.93.2000 o inviando una mail all’indirizzo assistenza@freeto-x.it. Tiutti sono invitati infine a inviare un proprio feedback utile per migliorare il servizio in vista del lancio previsto su scala nazionale. Il servizio Cashback Targa è rivolto esclusivamente ai clienti che pagano il pedaggio con carte di credito, bancomat, Viacard o contanti e che sono proprietari dell’auto.