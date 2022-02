Veicoli commerciali agevolati, la proroga nella consegna evita nuovi danni alle imprese

La decisione di accordare sei mesi di proroga, dal 14 marzo al 14 settembre, per le consegne dei veicoli commerciali agevolati con il Fondo autotrasporto 2020-21 è la conferma che istituzioni stanno tenendo conto delle gravi problematiche della carenza dei semiconduttori e di altri componenti che si stanno riflettendo sul mercato dei veicoli commerciali, con gravi ricadute per i comparti dell’autotrasporto e dell’automotive. Una decisione che ci lascia soddisfatti perché evita un grave e immeritato danno per le imprese che intendono investire in innovazione, ambiente e sicurezza”. Ad affermarlo è Massimo Artusi, vicepresidente di Federauto Truck&Van, soddisfatto anche del fatto che “la Commissione bilancio della Camera abbia dato via libera a un’altra importante proroga delle consegne in materia di beni strumentali nell’ambito della conversione in legge del Decreto Milleproroghe”. Interventi i”2, ha aggiunto Massimo Aertiusi, “ importanti per consentire agli operatori di rispettare le scadenze per gli investimenti programmati lo scorso anno e finalizzare quel rinnovo del parco dei veicoli commerciali essenziale per attuare le politiche di Green new deal a cui tutti vogliamo contribuire»”.