Fumata nera per l’autotrasporto. Il Governo non dà risposte alle domande delle associazioni

Fumata nera per l’autotrasporto. Anche il secondo incontro fra i rappresentanti delle associazioni di categoria e la viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Teresa Bellanova, si è concluso senza aver ancora prodotto i risultati “tangibili” gli autotrasportatori csi attendevano.Al termine dell’incontro i rappresentanti di Unatras, che rappresenta le associazioni più rilevanti dell’autotrasporto , hanno riconfermato la propria disponibilità a proseguire il confronto con le istituzioni, tenendo contemporaneamente aperto il dialogo con le imprese per individuare le iniziative più efficaci e opportune per raggiungere le soluzioni auspicate dalla categoria. Iniziative che non escòludono un plossibile fermo dei tir: in un laconico comunicato i rappresentanti di Unatras affermano infatti che “pur non riconoscendosi minimamente nelle azioni di violenza che hanno avuto luogo in questi giorni, non escludono comunque il ricorso al fermo nazionale dei servizi, ma sempre nel rispetto delle regole e dei codici di autoregolamentazione”.