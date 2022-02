Fiap, i nuovi “piloti” dell’associazione dovranno affrontare un percorso durissimo

“Siamo imprenditori, fortemente impegnati nel nostro lavoro, che hanno raccolto e accettato una sfida impegnativa e importante in un momento davvero critico dell’economia, del lavoro e della rappresentanza nel nostro settore e non solo”. Le parole pronunciate da Gian Paolo Faggioli, neo eletto alla presidenza della Fiap al termine dell’assemblea generale della federazione, non sono state certamente scelte a caso: hanno voluto sottolineare fin da subito il percorso, che si preannuncia difficoltoso come probabilmente poche altre volte in passato, che si troverà ad affrontare la nuova squadra chiamata a guidare la federazione nel prossimo triennio. Una squadra “che avrà il compito di partecipare e contribuire attivamente all’attività di rappresentanza dell’associazione impegnandosi nella più ampia collaborazione utile al raggiungimento dei suoi obiettivi” , come viene evidenziato in un comunicato stampa, chiamata a difendere la professionalità, la qualità, la dignità del lavoro quotidiano di “importanti imprese strutturate che operano nel mercato dei servizi di autotrasporto e logistici a livello nazionale e internazionale, con una forza di circa cinquemila addetti, ottomila veicoli, tra quelli a motore e i trainati, per un fatturato complessivo di poco al di sotto di 1 miliardo di euro”. Ma soprattutto una squadra (composta da Antonio Acconcia – Traspec Srl – Sansalvo, Mario Allegretti – Fertrans Srl – Alseno; Mauro Bertoldo – Bertoldo Srl – Caselle di S.M. di Sala; Cappelletti – TSE Group Srl – Ozzano Emilia; Marcello Corazzola – Gruber Logistics SpA – Lainate; Gian Paolo Faggioli – Verona Express Srl – Fontevivo; Giuseppe Fasulo – Fasulo Corporation Srl – Cortemaggiore; Andrea Gottardi – Autotrasporti Gottardi Srl – Trento; Federico Maio – Monteleone Trasporti Srl – Biella; Pierpaolo Parodi – Eco Eridania SpA – Arenzano; Mauro Persichilli – Cianfrocca Trasporti Srl – Frosinone; Sonia Primiceri – Trasporti F.lli Primiceri Srl – Casarano; Gennaro Romano – Romano Trasporti Srl – Nola; Roberto Scarpa – CST Logistica Trasporti Srl – Scorzè e Faio Vignali – Vignali L.S.P. Srl – Bertinoro) chiamata a svolgere il proprio delicato incarico “in un particolare momento che richiede un’attenzione immediata considerata proprio la complessità dello scenario attuale.”. Nel corso dell’assemblea è stata conferita la carica di presidente onorario a Massimo Bagnoli, al quale è andato il plauso di tutti per l’attività di svolta nei molti anni di presidenza della federazione al fianco dell’ indimenticato segretario generale Silvio Faggi, recentemente scomparso.