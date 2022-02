Giovani in cerca di lavoro? Il mondo dei trasporti e della logistica vi apre intere autostrade

Che strada seguire per assicurarsi un futuro nel mondo del lavoro? Quella dell’autotrasporto e della logistica sicuramente. A confermarlo sono i risultati di un’analisi dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia per in quinquennio 2022-2026 realizzata dai responsabili di Anpal, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, e Unioncamere che esaminando i risultati più recenti degli scenari di previsione sui fabbisogni occupazionali, con l’obiettivo di fornire un contributo utile per l’orientamento e la programmazione della formazione, ha individuato proprio nel settore mobilità e logistica una delle “domande d’assunzione” più alte per il prossimo futuro, con una previsione di potenziali “posti di lavoro” che va da 180mila a oltre 200mila. Con la richiesta di nuovi “artigiani, operai specializzati e conduttori di impianti e di veicoli” a fare la parte del leone (con una probabile offerta di lavoro che va da 95mila a oltre 105 mila possibili offerte) seguita dalla ricerca di “impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica”, che ha fatto registrare una possibile domanda fra i 53 mila e i 61 mila nuovi assunti. L’analisi sul fabbisogno di nuovi lavoratori ha messo in luce però anche la possibile difficoltà di trovare nuovi addettii, con una domanda risultata tre volte superiore alla possibile “rispostya” da parte di giovani che devono entrare nel mondo del lavoro e per i quali la strada dei trasporti e della logistica sembra non essere particolarmente attraente.