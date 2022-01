Nuove misure per la logistica: deciderle senza condividerle con il settore sarebbe un errore

“Il Governo non deve commettere l’errore di stabilire nuove misure senza confrontarsi con i principali protagonisti, come gli operatori della logistica che conoscono come gestire un cambiamento del genere senza mortificare le imprese con impatti economici disarmanti”. Ad affermarlo, invitando il mondo politico ad “aprire un dialogo con gli operatori del settore sulla mobilità sostenibile” è del presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè commentando l’annuncio di un testo dedicato al tema da parte del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Maria Stella Gelmini. “Apprendiamo dalle agenzie stampa che il ministro Gelmini sta lavorando con le Regioni per un testo dedicato alla mobilità sostenibile”, ha affermato Paolo Uggè spiegando che “non si può certo trascurare che il mondo necessiti di nuove regole anche in questo settore, regole che possano essere più sostenibili per l’ambiente e per i cittadini” ma ribadendo come sia fondamentale un dialogo, auspicando che il ministro Maria Stella Gelmini, ma anche il suo collega Enrico Giovannini, alla guida del dicastero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili “chiamino una realtà come Conftrasporto al tavolo della discussione. La rappresentanza più importante oggi in Italia per il trasporto su gomma, su ferro e via mare deve avere voce per portare le istanze e le proposte delle imprese” ha concluso il presidente di Conftrasporto-Confcommercio.