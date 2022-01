Iva agevolata e credito d’imposta sul Gln, o la mobilità sostenibile resterà insostenibile

Sono moltissime le persone che stanno soffrendo le conseguenze dei costi alle stelle del gas. Fra loro ci sono, in “pole position” gli autotrasportatori per i quali fare il pieno di Gln è diventato impossibile, al punto che moltissimi mezzi pesanti di nuova generazione, acquistati dalle imprese per combattere l’inquinamento, sono fermi nei piazzali. A dimostrazione che, con questi prezzi la mobilità sostenibile diventa insostenibile. “Utenti che utilizzano il gas per autotrazione e che sino a oggi non hanno beneficiato delle misure governative decise a settembre e a dicembre con la legge di Bilancio”, come denuncia il senatore leghista Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia del partito, chiedendo al Governo di estendere l’Iva agevolata al 5 per cento anche al gas per autotrazione e di usare, per i mezzi pesanti, il credito d’imposta al 30 per cento sul Gnl acquistato per esercitare l’attivita’ del trasporto merci.