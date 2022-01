Camion elettrici su misura a seconda delle esigenze di trasporto: Codognotto fa partire i test

Un regolare servizio di trasporto durante il quale verranno registrati la distanza percorsa quotidianamente, i consumi energetici, le velocità medie: è questo il primo passo verso la distribuzione stradale elettrica nel medio raggio compiuto dal gruppo Codognotto che ha ricevuto dalla britannica Tevva Motors Limited i primi esemplari del suo camion elettrico per avviare la sperimentazione operativa. Un primo passo verso il traguardo finale che prevede l’impiego di una flotta di 50 cinquanta camion elettrici che verranno “spersonalizzati”, proprio partendo dall’elaborazione dei dati raccolti durante il periodo di sperimentazione, sulla base delle esigenze del gruppo veneto. “Una grande opportunità non solo per noi, ma per tutto il settore della logistica e dei trasporti”, ha commentato Matteo Codognotto, direttore Marketing & innovazione del Gruppo evidenziando come in passato fosse “il trasportatore ad adattarsi alle soluzioni disponibili, mentre oggi vengono create in base alle esigenze specifiche: una piccola rivoluzione che sta avendo un enorme impatto sul mercato”.