Storie di vita al volante di un camion: questi libri le raccontano viaggiando fra passione e sacrifici

Che libro regalare a un amico, a un familiare amante della lettura? Domanda che spesso, soprattutto se non si conoscono i “gusti letterari” del destinatario, fatica a trovare una risposta. Meno difficile è trovare il libro giusto se il destinatario fa il camionista, o comunque è in qualche modo legato (anche da semplice “appassionato”) al mondo dell’autotrasporto e della logistica. Parola di Laura Broglio, giornalista, scrittrice e, soprattutto, conducente di Tir, che in un suo post su facebook ha consigliato cinque libri. Da leggere assolutamente, “sia nel caso si sia del settore trasporti sia no per riuscire a capire cosa sia il settore della #logistica”. Una “guida” a cosa leggere in cui Laura Broglio ha, ovviamente, inserito anche il suo libro: “Siamo carichi”, edito da Timocom in cui la “camionista scrittrice” ( protagonista proprio su stradafacendo.tgcom24.it di un articolo – clicca qui per leggerlo – in cui ha indicato al Paese la strada maestra per riavvicinare i giovani al mondo dell’autotrasporto, per farli tornare al volante) ha raccolto tutti i propri racconti che, spiega, “ descrivono il settore del trasporto da una diversa prospettiva, prendendo spunto da fatti realmente accaduti, a volte estremizzandoli per farci dell’ironia, sempre mettendoci il cuore, per cercare di far capire che cosa significhi essere un camionista, spero che la mia passione e il mio “essere carica” arrivino a tutti”. Una lettura “scaricabile” gratuitamente. E gli altri libri da consigliare ai “colleghi”? Il primo, “Soprattutto camioniste”, è dedicato alle “colleghe”: 52 conducenti donne protagoniste delle storie vissute e raccontate dalle Lady Truck Driver Team “per far entrare nel mondo del trasporto al femminile e far capire cosa significhi essere donna in un mondo, da tutti, percepito come maschile. Scoprendo personalità diverse, motivazioni differenti e donne unite da un’unica passione: quella del camion”. Il libro può essere ordinato sul gruppo Facebook delle Lady Truck e costa 15 euro con il ricavato che sarà interamente devoluto in beneficienza. “Come ce l’hanno fatta 75 imprenditori italiani” è invece il titolo del terzo volume consigliato da Laura Broglio: un libro proposto da Fausto Lupetti Editore, con le storie di tanti imprenditori operanti in diversi settori, fra cui quella di Claudio Carrano di Golia, che Laura broglio ha trovato “appassionate e vincenti”, ma soprattutto capaci di aiutare a “trovare la forza e la determinazione per realizzare almeno uno dei buoni propositi che, ogni anno, ci prefissiamo…”. Particolarmente significativo e in grado di riassumere in una manciata di parole l’importanza della professione del camionista, è il titolo del quarto libro: “Persone di prima necessità”. “Il libro dell’autotrasporto per eccellenza di Uomini e Trasporti”, scrive su facebook Laura Broglio, “un reportage da togliere il fiato che, facendo luce sugli sforzi degli autisti in tempo di pandemia, evidenzia come, invece, il ruolo dei camionisti sia sempre stato utile e indispensabile”. Un libro da leggere ma anche da “guardare” visto che, assicura sempre Laura Broglio, “le immagini sono di una potenza disarmante”. Il costo è di 24 euro ed è acquistabile scrivendo a redazione@uominietrasporti.it. Ultimo (ma non certo per interesse) volume: “Siamo nati per guidare”, scritto da Marco Mazzocco di Efficient Driving. Una lettura che “ serve a tutti quelli che, ogni giorno, si mettono alla guida” che è possibile trovare sul sito di Efficient Driving o sulle piattaforme online per la versione Kindle.