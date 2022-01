Trasportare oggi in Europa: anche sulle strade del web occorre saper aggiornare i percorsi

Il ventunesimo compleanno, età in cui in passato si “diventava davvero adulti” va festeggiato in modo particolare. Cosa che ha deciso di fare Trasportale.it riconosciuto tra i principali veicoli di informazione dedicati al mondo del trasporto e della logistica, “”ridisegnando” il proprio portale web Trasportare oggi in Europa , aggiornandolo sia nei contenuti sia nella grafica accattivante che pone in primo piano le notizie più recenti e importanti del settore, divise in nove categorie: Ultim’Ora, Veicoli, Logistica, Construction, Eventi, Leggi e Normative, Infrastrutture, Associazioni e Aftermarket. Uno spazio più grande per l’edizione online di Trasportare Oggi in Europa, che potrà essere sfogliata direttamente sul sito (consultabile anche un archivio con tutti i numeri della rivista). Inoltre anche gli “Speciali” di Trasportare Oggi hanno una sezione dedicata, all’interno della quale sarà possibile sia consultare l’archivio, sia poter leggere e scaricare i numeri più recenti. E, ancora, nuovi spazi sono dedicati alle varie iniziative della nostra redazione: Lo Spunto, la video rassegna stampa mensile di Trasportare Oggi, Formula Truck, la prima trasmissione televisiva dedicata al Campionato Europeo dei Camion, e Trasportare Oggi On Air, la trasmissione radiofonica sul mondo del trasporto trasmessa via etere attraverso un network di 20 emittenti e sulle principali piattaforme podcast, trovano il loro spazio all’interno del portale. E per rispondere ai cambiamenti sempre più veloci che il mondo della comunicazione sta attraversando, la nuova release di trasportale.it presenta anche una versione mobile completamente rinnovata con al centro del nuovo layout ancora una volta le notizie principali del mondo di trasporto e logistica, organizzate secondo le categorie presenti anche nella versione desktop. Contenuti più fruibili grazie a un’impostazione responsive che permette una facile lettura da qualsiasi dispositivo per garantire, anche con la versione mobile, la possibilità di poter fruire dell’edizione online di Trasportare Oggi in Europa e dei suoi Speciali, rivedendo e riascoltando le ultime puntate de Lo Spunto, Formula Truck e Trasportare Oggi On Air.