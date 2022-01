Questi 800mila automobilisti hanno causato un incidente nel 2021. E pagheranno l’Rc più cara

Qual è l’identikit di chi (ben 800mila italiani) vedrà aumentare l’RC auto a causa di un incidente stradale provocato nel 2021? Una domanda alla quale hanno risposto i responsabili dell’osservatorio di Facile.it t iniziando dal sesso: a peggiorare la propria classe di merito sarà in fatti il 2,72 per cento del campione femminile contro il 2,33 per cento di quello maschile. Un dato che emerge dall’a consueta analisi di fine anno realizzata ’dal comparatore ( realizzata su un campione di oltre 690mila preventivi raccolti a dicembre 2021) che fornisce numerose altre indicazioni sugli automobilisti colpiti dai rincari che saranno del 12 per cento rispetto allo scorso anno, conseguenza diretta dell’aumento dei veicoli in circolazione e dei sinistri stradali. Un esempio? Guardando alle fasce anagrafiche emerge che gli under 24 sono gli automobilisti che hanno registrato il valore più basso (2,15 per cento), mentre gli over 65 quello più alto (3,06 per cento). In assoluto, però, gli assicurati più “attenti” sono risultati essere i neopatentati nella fascia 19-21 anni; tra di loro la percentuale di chi vedrà peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa è infatti pari appena all’1,37 per cento. Per quanto riguarda invece le “professioni” svolte dai protagonisti di nuovi incidenti (e “vittime” di nuovi aumenti) in vetta alla classifica ci sono infermieri e operatori sanitari con il 2,85 per cento in più: un altro “effetto collaterale” della pandemia da Covid che ha visto i camici bianchi spostarsi in auto normalmente mentre moltissime altre categorie di lavoratori in smart work limitavano sensibilmente i viaggi da casa al luogo di lavoro. E per quanto riguarda la residenza del popolo delle quattro ruote chiamato a mettere mano al portafogli causa incidente? Se a livello nazionale la percentuale di automobilisti che hanno dichiarato un sinistro con colpa è pari al 2,47 per cento , a livello regionale i valori cambiano sensibilmente, affermano gli analisti di Facile.it. .Guardando la graduatoria al primo posto c’è la Liguria; nella regione il 3,27 per cento degli automobilisti vedrà aumentare il costo dell’RC auto. Seguono i guidatori di Toscana (2,92 per cento ) e Sardegna (2,90 per cento ). Le percentuali più basse, di contro, sono state rilevate in Calabria (1,56 per cento ), Friuli-Venezia Giulia (1,95 per cento ) e Basilicata (1,99 per cento ). Infine confrontando i valori di dicembre 2021 con quelli rilevati l’anno precedente emergono dati interessanti che evidenziano il modo in cui i lockdown hanno influito sulla mobilità. Le regioni dove la percentuale di automobilisti che hanno dichiarato un sinistro con colpa è cresciuta maggiormente sono la Sardegna (+23 per cento rispetto al 2020), la Sicilia (+18 per cento ) e il Trentino-Alto Adige (+17 per cento ).Una sola regione presenta valori in linea rispetto al 2020, l’Umbria dove si è addirittura registrato un lievissimo calo (-0,9 per cento ).