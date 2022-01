La circolazione stradale al tempo dei monopattini? Contiene diverse novità, spiegate in questo prontuario

Cosa accade a chi per spostarsi ha scelto un monopattino che non possiede però i requisiti di legge? O che magari sul monopattino viaggia salendo sui marciapiedi o imboccando strade contromano o, ancora, senza usare i dispositivi di segnalazione visiva o il giubbotto ad alta visibilità? E cosa rischia trasportando o trainando cose o animali? E, ancora, se su quel monopattino viaggia un ragazzino con meno di 14 anni che, per fare il bullo, guida senza mani o si fa un baffo dei limiti di velocità (magari perché il monopattino è stato “truccato”) quanto costerà quella “bravata” ai genitori? Sono solo alcune delle domande alle quali risponde il nuovo “Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale” edito da Egaf dopo che a fine 2021 sono “partite” nuove disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, con l’introduzione di numerose modifiche a diversi articoli del Codice della strada e a varie altre leggi. Tutte novità puntualmente aggiornate dal prontuario, realizzato da quello che è considerato uno dei massimi esperti a livello nazionale e non solo, Giandomenico Protospataro, dirigente del Servizio di polizia stradale del ministero dell’interno e componente di varie commissioni interministeriali sulle tematiche della circolazione stradale, in particolare per la riforma del Codice della strada) e che offre una riposta ad altre “nuove domande” nate sulla scia delle nuove norme. Per esempio in materia di fermata e sosta negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici o in quelli riservati alla fermata o allo stazionamento dei veicoli per trasporto scolastico; riguardanti la sosta negli spazi riservati a donne in gravidanza e genitori, ma anche i conducente di scooter o moto che viaggiano senza casco oppure trasporta un passeggero senza “protezione”. E molto altro ancora… Egaf Edizioni srl | www.egaf.it | gruppo@egaf.it | tel. 0543 47334