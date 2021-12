Una camminata tra i Mercatini di Natale più lunghi d’Europa: l’idea di Caorle per la notte di Capodanno

Una “camminata” attraverso il Mercatino di Natale più lungo d’Europa con i suoi 1.430 metri di percorso lungo i quali si affacciano una settantina di casette natalizie, acquistando prodotti enogastronomici e oggetti d’artigianato, ma anche concedendosi uno spuntino notturno: è quanto propone “Caorle Wonderland” per la notte di Capodanno, durante la quale, cancellati causa epidemia il palco con musica dal vivo, i fuochi d’artificio, e anche “Cimento”, l’apertura anticipata della stagione balneare con il primo tuffo nelle fredde acque del mare di Caorle previsto la mattina del primo dell’anno, sarà possibile comunque festeggiare con una “formula” ideata dagli organizzatori per poter tenere aperto la notte che “guida” nel 2022 con la possibilità di fruire della location nel pieno rispetto delle normative vigenti. Una passeggiata nello shopping, impreziosita dalle luci e dalla musica trasmessa in filodiffusione attraverso gli impianti audio presenti nelle casette di Natale, rigorosamente con ingressi contingentati e limitati, con un severissimo controllo all’entrata del Green pass, obbligatorio per accedere, per chiudere in bellezza un mese di dicembre che, nonostante la nuova ondata di contagi, ha fatto registrare numeri da record: dal 4 dicembre, giorno di apertura, la quarta edizione di “Caorle Wonderland”, ha infatti registrato oltre 500 mila ingressi, con picchi durante i fine settimana. Un successo straordinario per il Mercatino di Natale più lungo d’Europa che ha “regalato” a Caorle una nuova stagione turistica invernale, permettendo a una trentina di strutture alberghiere di riaprire i battenti per ospitare i tanti turisti che hanno deciso ti trascorrere in riva al mare le festività, con l’opportunità di fare sci da fondo sulla pista, un anello di 400 metri in manto sintetico, a due passi dalle spiagge: una novità che ha suscitato talmente tanto interesse da attrarre anche atleti professionisti, arrivati con la propria attrezzatura per provare l’esperienza unica dello sci di fondo a due passi dal mare.