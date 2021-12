Transport School Golia, è pronto per partire il corso che insegna a guidare un’impresa di autotrasporto

Dalla propria scrivania in ufficio (ma anche dalla cabina di guida di un camion della propria flotta) a un’aula “scolastica”: un “tragitto”, questo, che moltissimi autotrasportatori “percorrono” abitualmente per seguire corsi di formazione, di aggiornamento, spessissimo organizzati dalla propria associazione di categoria. Un percorso che con la pandemia è stato sostituito sempre più spesso da “collegamenti in rete” per consentire a chi necessita di formazione di !acquisirla” a distanza, senza contatti diretti e quindi senza rischio di contagio. Ed è proprio questa la “formula” scelta dalla Transport School Golia, realtà che si rivolge a imprenditori del mondo dei trasporti e della logistica, a fleet manager, a studenti e neolaureati e soprattutto ad autisti che vogliono costruirsi una carriera in questo settore, per offrire ai propri “studenti” l’opportunità di’imparare a dirigere al meglio la propria impresa di autotrasporto: seguendo dalla scrivania dell’ufficio (meno probabilmente dalla cabina di guida….) un pacchetto di 12 lezioni atytraverso le quali, a partire dal 22 gennaio, potranno apprendere tutti i segreti per una corretta gestione aziendale. A offrire questa opportunità a titolari di imprese e management é il progetto, lanciato dalla Busines School con Infogestweb, che vedrà esperti del settore sedersi in cattedra per guidare, a distanza, in modalità live streaming, con la registrazione e la trasmissione in tempo reale di ogni “puntata” , gli iscritti attraverso un vero e proprio viaggio attraverso le nozioni e i consigli indispensabili per costruirsi una vision futura. Il corso è strutturato in quattro “aree tematiche”: bilancio, marginalità e budget nel mondo dei trasporti. Come rendere un’azienda sostenibile; il mercato dei trasporti e della logistica è in continuo cambiamento. Come analizzarlo e come sviluppare un piano strategico; la piramide dei trasporti: organizzare l’azienda per gestire lavoro e progetti in maniera efficace; autotrasporti: normative, intermodalità e una visione futura. A tenere le lezioni è stato chiamato un equipaggio di esperti del mondo accademico, economico e del settore come Fabio Papa, docente di Economia aziendale all’Università degli studi di Macerata e membro di diversi programmi Master presso 24Ore Business School, protagonista dei primi “tre moduli”; Claudio Carrano, fondatore di Infogestweb, ideatore di Golia e membro italiano del Tachograph forum della Commissione europea; Massimo Marciani, presidente del Freight leaders council, e Chiara Melotto, fondatrice dello studio legale Lta – Legal tax advisor.